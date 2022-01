Mit europäischem Haftbefehl Gesuchter festgenommen

Ein mit europäischem Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Polizei in einem Supermarkt in Arnstadt (Ilm-Kreis) aufgegriffen worden. Der 37-jährige Lette sei den Mitarbeitern des Marktes aufgefallen, als er gemeinsam mit einem 31 Jahre alten Landsmann am Freitag einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von 550 Euro beladen habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Mitarbeiter hätten die beiden von etlichen vorherigen Diebstählen wiedererkannt. Deswegen hätten sie die Polizei gerufen, die die Männer festnahm.

Ein mit europäischem Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Polizei in einem Supermarkt in Arnstadt (Ilm-Kreis) aufgegriffen worden. Der 37-jährige Lette sei den Mitarbeitern des Marktes aufgefallen, als er gemeinsam mit einem 31 Jahre alten Landsmann am Freitag einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von 550 Euro beladen habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Mitarbeiter hätten die beiden von etlichen vorherigen Diebstählen wiedererkannt. Deswegen hätten sie die Polizei gerufen, die die Männer festnahm.

Auf der Polizeistation habe sich dann herausgestellt, dass gegen den 37-Jährigen ein europäischer Haftbefehl wegen des Handels mit Betäubungsmitteln vorlag. Zudem seien den beiden Männern mehrere Ladendiebstähle mit teils hohen Beutesummen nachgewiesen worden, teilte die Polizei mit. Gegen beide sei ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in besonders schwerem Fall eingeleitet worden. Der 37-Jährige kam in die Justizvollzugsanstalt Goldlauter. Sein Kompagnon wurde nach einer Anweisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.