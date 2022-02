Mit Nagelbrett und Auto: Einbruch in Juweliergeschäft

Unbekannte sind in Moers (Kreis Wesel) am frühen Mittwochmorgen mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren. Zuvor hatten sie in der Fußgängerzone rund um das Geschäft Nagelbretter ausgelegt, wodurch zu einem späteren Zeitpunkt ein Streifenwagen stark beschädigt wurde, wie die Polizei mitteilte. Doch die Vorbereitung war umsonst: Ihr Auto verkeilte sich den Informationen zufolge, sodass die mutmaßlichen Täter nicht in das Innere des Geschäfts gelangten. Eine Anwohnerin hatte den Knall gehört und die Polizei alarmiert. Sie habe auch beobachtet wie die Männer mit einem zweiten Auto flüchteten, so ein Sprecher.

