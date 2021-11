Mitarbeiterin vereitelt falschen Digital-Impfpass

Die aufmerksame Mitarbeiterin einer Apotheke in Pirmasens hat die Ausstellung eines digitalen Impfpasses vereitelt, der auf falschen Angaben beruhen sollte. Aufgrund verschiedener Anzeichen habe die Frau den Papier-Impfpass eines 41-Jährigen als mögliche Fälschung ausgemacht, teilte die Polizei am Samstag mit. Ermittlungen hätten der Frau am Freitag dann Recht gegeben. Gegen den 41-Jährige sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.

