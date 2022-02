Mitteldeutsche Regiobahn stellt Betrieb bis Samstagfrüh ein

Wegen des Sturms stellt die Mitteldeutsche Regiobahn den Betrieb auf allen Linien in Sachsen vorübergehend ein. Von Freitagnachmittag bis Samstagfrüh gegen 07.00 Uhr verkehren keine Züge mehr, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Je nach Straßenlage werde versucht, einen Busnotverkehr einzurichten. Am Samstagmorgen soll der Betrieb - abhängig von möglichen Infrastrukturschäden - wieder aufgenommen werden. Betroffen sind die Linien RE 3 von Dresden über Chemnitz Hbf nach Hof, die RE 6 von Leipzig nach Chemnitz, die RB 30 von Dresden nach Zwickau, die RB 45 von Chemnitz nach Elsterwerda und die RB 110 von Leipzig nach Döbeln.

