Ein 13-jähriger Radfahrer ist in Bobritzsch-Hilbersdorf (Landkreis Mittelsachsen) mit einem Motorrad zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Junge hatte am Freitagabend an einer Kreuzung die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 43 Jahre alte Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Auch ein 12-jähriger Radfahrer, der mit dem Jungen unterwegs war und beim Abbremsen ebenfalls gestürzt war, erlitt leichte Verletzungen.