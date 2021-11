Modehändler About You rutscht tiefer in die roten Zahlen

Modehändler About You rutscht tiefer in die roten Zahlen

Der Online-Modehändler About You ist wegen Umbaukosten und Aufwendungen für Aktienvergütungen von Mitarbeitern tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust sei im bis Ende August gelaufenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres auf 35 Millionen Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Vor einem Jahr hatte das Minus noch bei rund 15 Millionen Euro gelegen. Der Umsatz legte wie bereits bekannt im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwas mehr als die Hälfte auf 396 Millionen Euro zu.

Der Online-Modehändler About You ist wegen Umbaukosten und Aufwendungen für Aktienvergütungen von Mitarbeitern tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust sei im bis Ende August gelaufenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres auf 35 Millionen Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Vor einem Jahr hatte das Minus noch bei rund 15 Millionen Euro gelegen. Der Umsatz legte wie bereits bekannt im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwas mehr als die Hälfte auf 396 Millionen Euro zu.

About You ist seit Juni an der Börse notiert. Nachdem das Papier in den ersten Handelstagen noch deutlich angezogen hatte und bis auf fast 27 Euro gestiegen war, ging es zuletzt deutlich nach unten. Zuletzt lag der Kurs mit 18,40 Euro rund ein Fünftel unter dem Ausgabepreis von 23 Euro.