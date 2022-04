Sachsen-Anhalts Grüne setzen sich für die Einführung einer Fahrradstaffel in Sachsen-Anhalt ein. Einen entsprechenden Antrag bringt die Landtagsfraktion nächste Woche im Parlament ein, bestätigte der parlamentarische Geschäftsführer Sebastian Striegel. «Wir wollen einen Modellversuch in einer der beiden großen Städte starten», sagte Striegel. «Halle und Magdeburg bieten dafür optimale Voraussetzungen.» Dort könne die Polizei mit Fahrrädern oder Pedelecs zum Teil flexibler und in der Innenstadt auch schneller agieren als mit Einsatzfahrzeugen.

Sachsen-Anhalts Grüne setzen sich für die Einführung einer Fahrradstaffel in Sachsen-Anhalt ein. Einen entsprechenden Antrag bringt die Landtagsfraktion nächste Woche im Parlament ein, bestätigte der parlamentarische Geschäftsführer Sebastian Striegel. «Wir wollen einen Modellversuch in einer der beiden großen Städte starten», sagte Striegel. «Halle und Magdeburg bieten dafür optimale Voraussetzungen.» Dort könne die Polizei mit Fahrrädern oder Pedelecs zum Teil flexibler und in der Innenstadt auch schneller agieren als mit Einsatzfahrzeugen.

In Niedersachsen gibt es bereits in mehreren Städten Fahrradstaffeln. Im Fokus steht dort die Beobachtung des Verkehrs. Geahndet werden sollen vor allem Verkehrsordnungswidrigkeiten von Autofahrern und Radfahrern. Striegel sieht angesichts vieler Neueinstellungen von jungen Absolventinnen und Absolventen in den vergangenen Jahren nun auch gute Voraussetzungen für die Einführung einer Fahrradstaffel in Sachsen-Anhalt.

Die Talsohle bei der Polizei war Anfang 2019 durchschritten worden, damals gab es knapp 5800 Vollzugsbeamte im Land. Die Zielzahl in diesem Jahr ist laut Innenministerium 6410. Die Koalition aus CDU, SPD und FDP hat sich darauf verständigt, die Zahl der Vollzugsbeamten bis zum Jahr 2026 auf 7000 aufstocken zu wollen.

Der hallesche Regionalverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) unterstützt den Vorstoß. «Streifenwagen sollen nicht verdrängt, sondern ergänzt werden», sagte der Vorsitzende Marius Fischer, der selbst Polizeibeamter ist. Eine Fahrradstaffel könne zu mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger beitragen. Einen weiteren Vorteil sieht Fischer darin, dass die Polizei in der Stadt stärker präsent und für Bürgerinnen und Bürger besser ansprechbar ist.