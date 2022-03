Bahnhof in Flöha bekommt Aufzüge und Blindenstreifen

Der Bahnhof im mittelsächsischen Flöha wird bis Ende nächsten Jahres so modernisiert, dass er für alle Menschen leichter zugänglich wird. Unter anderem werden drei Aufzüge eingebaut und es werden Blindenstreifen auf den Bahnsteigen verlegt, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte. Auch die Anzeigentafeln und Sitzbänke sowie die Vitrinen sollen erneuert werden. Bahn und Bund investieren den Angaben zufolge 5,2 Millionen Euro in die Modernisierung.

