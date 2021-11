Motorradfahrer nach Auffahrunfall auf der A7 verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei der Anschlussstelle Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Transporters habe den vorausfahrenden Motorradfahrer am Sonntagabend übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. Als er auf das Motorrad auffuhr, wurde das Fahrzeug an die Mittelschutzplanke geschleudert und der 64-Jährige mittelschwer verletzt. Die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt.

