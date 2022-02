Motorradfahrer stirbt bei Auffahrunfall

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5311 zwischen Rheingau und Wagshurst ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 28-Jährige prallte auf ein Auto, das in einen Waldweg abbiegen wollte, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer war nach Polizeiangaben alkoholisiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion angefordert.

