Ein 75 Jahre alter Autofahrer ist auf der A40 bei Mülheim an der Ruhr gegen die Betonschutzmauer gefahren und gestorben. Seine 77 Jahre alte Ehefrau und Beifahrerin verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte demnach am Samstag nach einem gesundheitlichen Notfall die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen fuhr gegen die Betonmauer, wurde in die Böschung geschleudert und blieb schließlich auf dem rechten Fahrstreifen stehen.