Müll an Straßenrändern: Bald wieder «Frühjahrsputz»

An den Straßen in Hessen steht in den kommenden Wochen wieder das Großreinemachen an: Nach dem Winterdienst und der Gehölzpflege werden die rund 900 Beschäftigten der Straßenmeistereien sowie zahlreiche Mitarbeiter von Fremdfirmen im März und April wieder Müll einsammeln, den manche Menschen achtlos aus dem Autofenster werfen oder auf Parkplätzen wild entsorgen, wie Hessen Mobil auf Anfrage mitteilte. Die Straßenverkehrsbehörde betreut insgesamt rund 152.00 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Bundesland.

Während an den Straßenrändern, Böschungen und in Straßengräben vor allem Fast-Food- und andere Verpackungen sowie Flaschen landen, würden auf Pendler- oder Wanderparkplätzen eher Bauschutt oder anderes Material gefunden, das von örtlichen Müllentsorgern nicht oder nur gegen Gebühren angenommen werde, erklärte Hessen Mobil. Ob die Pandemie, die zeitweise die Pendlerströme etwas eindämmte, für mehr oder weniger Müll an den Straßen gesorgt habe, lasse sich nicht sagen, hier zeige sich kein einheitliches Bild.

Das hessische Wirtschaftsministerium hatte die Kosten für die Müllbeseitigung an Hessens Straßen und auf Rastplätzen allein für das Jahr 2020 auf 6,25 Millionen Euro beziffert. Damit waren die Kosten höher als 2019 (5,71 Millionen Euro). Insgesamt waren 2020 den Ministeriumsangaben zufolge 8300 Tonnen Müll eingesammelt worden, das habe in etwa dem durchschnittlichen Müllaufkommen vorangegangener Jahre entsprochen. Allein die Mitarbeiter von Hessen Mobil hätten 2020 rund 25.100 Arbeitsstunden beim Einsammeln von Müll geleistet. Zu den Arbeitsstunden des Personals der Fremdfirmen hatte keine Erfassung vorgelegen.