Müllverbrennen: Ermittlungen nach Feuer an Putenstall

Die Polizei in Westmecklenburg ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen Mitarbeiter einer Putenaufzuchtanlage. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, hatten die Männer auf dem Betriebsgelände in einem Ortsteil von Dömitz (Ludwigslust-Parchim) Abfall in einer Feuertonne verbrannt und so wohl durch Funkenflug Stroh vor einem Putenstall in Brand gesetzt. Der Vorfall habe sich am Mittwoch ereignet. Das Vordach des Stalles habe ebenfalls schon gebrannt.

Die Angestellten und die Feuerwehr konnten das brennende Stroh gerade noch rechtzeitig wegbugsieren und die Flammen löschen, sodass der Stall nicht abbrannte. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. In der Feuertonne sollen unter anderem Säcke verbrannt worden sein, in denen Futtermittel geliefert werden. In dem Mastbetrieb werden insgesamt rund 20 000 Puten gehalten.