Bei einem Baustellenunfall im Heizkraftwerk Perlach in München sind am Dienstag zwei Arbeiter verletzt worden - einer von ihnen schwer. Aus noch nicht geklärten Umständen wurden die Männer von Schalungsmaterial getroffen, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Zum Unfallzeitpunkt sei ein Arbeiter im vierten Obergeschoß und der andere im ersten Stock tätig gewesen. Der Verletzte im vierten Stock sei mit Hilfe des Baustellenkrans gerettet worden. Beide Arbeiter wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.