Die Polizei in München hat mit dem Stopp eines brennenden Busses die Fahrgäste und den Fahrer wohl vor Schlimmerem bewahrt. Die hinter dem Bus fahrende Streife hatte zunächst Rauch bemerkt, das Fahrzeug überholt und den Fahrer zum Halten aufgefordert. «Noch während die Insassen den Bus verließen, loderten bereits Flammen an der Hinterachse», teilte die Feuerwehr am Samstag über den Vorfall am Freitag mit. Bis die Feuerwehr kam, konnte der Brand mit einem Feuerlöscher klein gehalten werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die Polizei in München hat mit dem Stopp eines brennenden Busses die Fahrgäste und den Fahrer wohl vor Schlimmerem bewahrt. Die hinter dem Bus fahrende Streife hatte zunächst Rauch bemerkt, das Fahrzeug überholt und den Fahrer zum Halten aufgefordert. «Noch während die Insassen den Bus verließen, loderten bereits Flammen an der Hinterachse», teilte die Feuerwehr am Samstag über den Vorfall am Freitag mit. Bis die Feuerwehr kam, konnte der Brand mit einem Feuerlöscher klein gehalten werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.