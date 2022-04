Gemütlichkeit, Bier und Stammtisch-Brüder prägen die Wirtshauskultur ebenso wie schwierige Arbeitsbedingungen, Bürokratie und sich wandelnde Essensgewohnheiten. Die Ausstellung «Wirtshaussterben? Wirtshausleben!» im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg befasst sich mit Traditionen und Wandel der Branche. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete das Wirtshaus als emotionale Sache. Dort kämen Menschen zusammen - von der Taufe, über Hochzeiten und den Leichenschmaus bis hin zum Public Viewing. Für Touristen aus aller Welt sei die Wirtshauskultur ein Grund, nach Bayern zu reisen, so Söder bei der Eröffnung am Freitag.

Gemütlichkeit, Bier und Stammtisch-Brüder prägen die Wirtshauskultur ebenso wie schwierige Arbeitsbedingungen, Bürokratie und sich wandelnde Essensgewohnheiten. Die Ausstellung «Wirtshaussterben? Wirtshausleben!» im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg befasst sich mit Traditionen und Wandel der Branche. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete das Wirtshaus als emotionale Sache. Dort kämen Menschen zusammen - von der Taufe, über Hochzeiten und den Leichenschmaus bis hin zum Public Viewing. Für Touristen aus aller Welt sei die Wirtshauskultur ein Grund, nach Bayern zu reisen, so Söder bei der Eröffnung am Freitag.

Museumsdirektor Richard Loibl sagte in Anlehnung an ein Zitat von Kabarattist Gerhard Polt, das Wirtshaus sei eine «Zauberwelt». Diese sei unter anderem durch Weltausstellungen berühmt geworden. «Bayerisches Bier ergoss sich in die Welt.» 1912 habe in Bayern der Pro-Kopf-Verbrauch bei Bier 270 Liter betragen. Wegen der Bier- und Wirtshauskultur seien die Menschen nach München gekommen. «Bis der Erste Weltkrieg die Lust am Massenbesäufnis verdarb.» Später hätten Umgehungsstraßen und Gewerbegebiete die Dörfer leerer werden und Wirtshäuser sterben lassen.

Seit den 60er Jahren geht insbesondere auf dem Land die Zahl der Schankwirtschaften zurück. Zu den Gründen gehören den Veranstaltern nach fehlendes Fachpersonal, Konkurrenz durch Imbissketten, schärfere Vorschriften und geändertes Freizeitverhalten.