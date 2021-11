Musical «Die Eiskönigin» feiert Deutschland-Premiere

Vorhang auf für die «Eiskönigin»: Der Kino-Welterfolg feiert heute Musical-Premiere im Hamburger Hafen. Für das Disney-Musical wurde die Geschichte um die ungleichen königlichen Schwestern Anna und Elsa sowie ihren Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven um zahlreiche neue Songs ergänzt. Die Hauptrolle der Anna spielt Celena Pieper, ihr zur Seite als Elsa steht die erfahrene Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin, die den berühmten Song «Lass jetzt los» («Let it go») präsentieren wird. Die Bühne im Stage Theater an der Elbe verwandelt sich dank zahlreicher Effekte mal in ein Schloss, mal in den Eispalast von Elsa.

Vorhang auf für die «Eiskönigin»: Der Kino-Welterfolg feiert heute Musical-Premiere im Hamburger Hafen. Für das Disney-Musical wurde die Geschichte um die ungleichen königlichen Schwestern Anna und Elsa sowie ihren Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven um zahlreiche neue Songs ergänzt. Die Hauptrolle der Anna spielt Celena Pieper, ihr zur Seite als Elsa steht die erfahrene Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin, die den berühmten Song «Lass jetzt los» («Let it go») präsentieren wird. Die Bühne im Stage Theater an der Elbe verwandelt sich dank zahlreicher Effekte mal in ein Schloss, mal in den Eispalast von Elsa.

Das Musical unter dem englischen Titel «Frozen» hatte im März 2018 Premiere am New Yorker Broadway gefeiert. Seit September läuft das Musical auch im Londoner West End. Bis Ende November gilt ein Wechselmodell zwischen 3G (genesen, geimpft oder getestet) und 2G. Ab Dezember dürfen nur Genesene und Geimpfte (2G) ins Theater. Kinder bis 17 Jahre sind von dieser Vorgabe ausgenommen.