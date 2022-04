Das Opernensemble Odessa und die Kiewer Oper kommen für Benefizkonzerte nach Thüringen. Bereits am Dienstag und Mittwoch werde das Ensemble des Opernhauses Odessa im Jenaer Volkshaus auf der Bühne stehen, teilte die Staatskanzlei am Samstag in Erfurt mit. Die Einnahmen sollen den Angaben nach an die knapp 40 Musiker und Tänzer gehen, damit sie ihre Tour in Deutschland fortsetzen können. Am Staatstheater Meiningen zeigt die Kiewer Oper am 4. Mai die Beethoven-Oper «Fidelio», deren Inszenierung noch kurz vor Ausbruch des Krieges in Kiew Premiere feierte.

«Die Bilder und Klänge des Chors vor dem Opernhaus in Odessa und des Orchesters in Kiew gingen um die Welt und versinnbildlichen den Kampf des Guten und Schönen gegen die Barbarei des Krieges. Kunst und Kultur können dieses Barbarei nicht beenden, aber sie können Brücken bauen», sagte Kulturstaatssekretärin Tina Beer.