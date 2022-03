Die international renommierte Pianistin und Hochschulprofessorin Annerose Schmidt ist tot. Sie starb am 10. März nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren, wie die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin am Montag mitteilte. Schmidt leitete die Hochschule von 1990 bis 1995 als Rektorin - und war damit die erste Frau in dieser Position an einer deutschen Musikhochschule. In der turbulenten Nachwendezeit habe sie sich unschätzbare Verdienste um den Fortbestand der Hochschule im Ostteil der Stadt und der angeschlossenen ehemaligen Musikspezialschule erworben, erklärte die Einrichtung.

Schmidt, in Wittenberg geboren, begann ihre Konzertlaufbahn sehr früh und trat bereits mit neun Jahren erstmals öffentlich auf. Sie absolvierte ein Klavierstudium in Leipzig und erhielt mit zwölf Jahren das Konzertdiplom. Anschließend errang sie Auszeichnungen und Preise bei internationalen Wettbewerben. Die Pianistin unternahm weltweite Konzertreisen und trat mit renommierten Orchestern und Dirigenten auf. Sie war auch in Rundfunk und Fernsehen präsent und veröffentlichte Schallplatten mit klassisch-romantischem Repertoire.

An der Hochschule für Musik Hanns Eisler unterrichtete Schmidt von 1987 bis 2004 als Professorin eine Meisterklasse. Nach mehr als sechzigjähriger Konzerttätigkeit zog sie sich 2006 aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne und aus der Öffentlichkeit zurück.