Die deutsche Musikerin Luna ist mit dem «Bunte New Faces Award Music» ausgezeichnet worden. Die 19-Jährige nahm am Donnerstagabend am Berliner Alexanderplatz den Musik-Talentpreis von Sängerin Jasmin Wagner (42) und Moderatorin Evelyn Weigert (32) entgegen. Luna setzte sich gegen ihre Mitbewerber, den Sänger Lie Ning und die Musikerin Nina Chuba, durch.

«Ihre wunderschöne Stimme berührt auf Anhieb und sorgt für Gänsehaut-Momente», begründete Jurorin Jasmin Wagner die Entscheidung. Die Sängerin freute sich sichtlich über die Auszeichnung. Sie habe sich das letzte Mal so gut gefühlt, als sie ihr Abi bestanden habe, sagte Luna.

Zur Jury gehörten neben Wagner unter anderem «Bunte»-Chefredakteur Robert Pölzer, die Sängerin Elif (29) und die «Bunte New Faces»-Gewinnerin des vergangenen Jahres, die Rapperin Badmómzjay (19). Im Publikum saßen an dem Abend unter anderem der Schauspieler Manuel Cortez (42), No Angels-Sängerin Nadja Benaissa (40), Sänger Clueso (42) und Promi-Mutter Natascha Ochsenknecht (57).