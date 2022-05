Die norwegische Band a-ha ist zurück in Deutschland: Nach coronabedingter Zwangspause startete das Trio am Montagabend seine Tour ««play hunting high and low live 2022» in Hannover. Mit insgesamt sechs Deutschlandkonzerten feiern die drei Norweger ihr 1985 erschienenes Debütalbum «Hunting High and Low». Einige der zehn Tracks auf dem Album stürmten die Charts.

«Take on me» zum Beispiel wurde ein Welthit - auch dank des innovativen Musikvideos, in dem Sänger Morten Harket als Comicfigur zum Leben erwacht. Die Tour hatte bereits Ende 2019 in Mannheim begonnen, musste aber wegen der Pandemie lange unterbrochen werden.

Poster von a-ha schmückten vor mehr als 30 Jahren in vielen Jugendzimmern die Wände. Sänger Morten Harket (62), Keyboarder Magne Furuholmen (59) und Gitarrist Pål Waaktaar-Savoy (60) schwelgen aber nicht nur in Erinnerungen an ihre Anfangszeit, als vor allem Mädchen in vielen Ländern sie anhimmelten. Sie spielen bei ihren Deutschlandkonzerten auch neuere Songs.

Geplant sind weitere Konzerte in Frankfurt/Main (9. Mai), Berlin (11. Mai), Hamburg (12. Mai), Leipzig (14. Mai) und Köln (15. Mai). Laut offizieller Webseite von a-ha ist Leipzig bereits ausverkauft. Darüber hinaus geben die drei Norweger in diesem Frühjahr Konzerte in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Norwegen und Großbritannien. Ende Juni geht es nach Portugal und Spanien.