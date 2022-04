Das 37. Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) ist in diesem Sommer mit drei Konzerten in Lüneburg vertreten. Musical-Star Ute Lemper tritt mit ihrem «Rendezvous mit Marlene» als Erinnerung an ein dreistündiges Telefonat mit Marlene Dietrich am 23. Juli im Libeskind Auditorium der Universität der Hansestadt auf. «Ich erzähle, was mir wichtig ist an ihr und hauche ihrer Figur mein Leben ein. Es ist eine Verschmelzung von ihr und mir», beschreibt Lemper die Hommage.

Ebenfalls im Auditorium sind die Cuban Voices zu Gast - eine A-Cappella-Band aus Kuba. Der sechsköpfige Gesangsformation, die am 29. Juli zu Gast ist, ahmt auch Gitarren, Trommeln und Posaunen nach. Sie wurden mehrfach mit dem Latin Grammy ausgezeichnet. Etwa tausend Tickets gibt es für das Auditorium. Nach zwei mageren Corona-Jahren will das Festival 2022 wieder mit voller Auslastung durchstarten.

In der St. Michaelis-Kirche dirigiert Nicolas Fink am 18. August den Schleswig-Holstein Festivalchor. Ein Deutsches Requiem op. 45 von Johannes Brahms gehört zur Komponisten-Retrospektive des Festivals über den gebürtigen Hamburger Musiker (1833-1897). Der Festivalchor widmet sich dem 1868 uraufgeführten Werk in einer Fassung für zwei Klaviere und Pauke. Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr.

«Wir legen Wert darauf, dass viele Konzerte den Roten Faden Brahms haben», sagte Hannah Bregler von der Konzertplanung in Lübeck am Dienstag. Die 2014 eingeführte Komponisten-Retrospektive wird im nächsten Jahr nicht fortgeführt.

Insgesamt umfasst das Programm 204 Konzerte, neben Hamburg und Dänemark ist Lüneburg als einziger Veranstaltungsort in Niedersachsen dabei. Der Etat des SHMF beläuft sich auf rund 11,3 Millionen Euro. Im Jahr 2020 hatte der Etat wegen des zusammengestrichenen Programms bei 5,9 Millionen Euro gelegen. 2021 waren es 9,4 Millionen Euro.