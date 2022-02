Mutige Zeugen: Nach Überfall beide Verdächtige gefasst

Dank mutiger Passanten hat die Polizei nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Ahaus beide Tatverdächtige nach kurzer Zeit gefasst. Die Täter seien nach dem Überfall auf den Juwelier in der Innenstadt gegen 09.20 Uhr am Mittwochmorgen zunächst mit ihrer Beute geflohen, teilte die Polizei mit. Dann habe ein Zeuge aber den entscheidenden Tipp auf den ersten Verdächtigen gegeben und die Einsatzkräfte zu ihm geführt. Der mutmaßliche Räuber wurde festgenommen.

Nach dem zweiten Mann suchte die Polizei weiter, wobei seine auffällige Kleidung mit einem neongelben Kapuzenshirt die Fahndung erleichterte. Gegen 11.15 Uhr habe ein Passant den Verdächtigen in der Nähe des Ahauser Bahnhofs erkannt, er sei ihm gefolgt und habe ihn festgehalten. Dann kam eine Streife, die den Mann festnahm. Ob er eine Waffe und Teile der Beute dabei hatte, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Ein Teil der Beute war bei dem ersten Verdächtigen gefunden worden.