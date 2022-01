Mutmaßlich erfrorener Mann in Bad Aibling gefunden

Vermutlich erfroren ist ein Mann in Oberbayern. Ein Zeuge fand den 53-Jährigen leblos im Freien in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim), wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der hinzugerufene Notarzt konnte am Dienstag nur noch den Tod des Mannes feststellen. Er war den bisherigen Ermittlungen zufolge an seinem Auffindeort gestürzt und rund zwei Meter tief in einen Drainagegraben gefallen, wo er vermutlich erfror. Gewissheit bringen sollen rechtsmedizinische Untersuchungen in den nächsten Tagen. Am Montagabend war der Verstorbene zuletzt lebend gesehen worden. Dabei soll er stark alkoholisiert gewesen sein.

