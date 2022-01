Mutmaßliche Brandstiftung: Schaden in Millionenhöhe

Nach einem Brand mit Millionenschaden sowie einem weiteren Feuer ermittelt die Polizei in Rostock-Lichtenhagen wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum Dienstag ein Carport zwischen zwei Einfamilienhäusern in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff dann zunächst auf zwei dort geparkte Autos und schließlich auf die beiden nebenstehenden Häuser über. Alle Bewohner konnten unverletzt evakuiert werden, jedoch entstand ersten Schätzungen zufolge ein erheblicher Sachschaden im siebenstelligen Bereich.

Nach einem Brand mit Millionenschaden sowie einem weiteren Feuer ermittelt die Polizei in Rostock-Lichtenhagen wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum Dienstag ein Carport zwischen zwei Einfamilienhäusern in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff dann zunächst auf zwei dort geparkte Autos und schließlich auf die beiden nebenstehenden Häuser über. Alle Bewohner konnten unverletzt evakuiert werden, jedoch entstand ersten Schätzungen zufolge ein erheblicher Sachschaden im siebenstelligen Bereich.

Bereits eine Stunde zuvor waren die Einsatzkräfte zu einem kleineren Brand in der Nähe ausgerückt. Dort hatten nach Angaben der Polizei Zeitungen und Wäscheteile in einem Trockenraum Feuer gefangen. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte hier aber verhindert werden. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Zu einem möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen oder dem mutmaßlichen Motiv konnte ein Polizeisprecher am Morgen zunächst keine Angaben machen.