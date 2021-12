Mutmaßliche Buntmetall-Diebe auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat sind laut Polizei im Vogtlandkreis ein Mann und eine Frau beim Diebstahl von Buntmetall ertappt worden. Das Duo hatte am Freitag Metalle und Kabelteile im Wert von rund 10.000 Euro in einer ehemaligen Fabrik in Reichenbach zum Abtransport bereitgelegt, als die Beamten zuschlugen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Gegen die 22-Jährige und den 28-Jährigen wurden Anzeigen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall erstattet.

