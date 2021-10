Mutmaßliche Schmuckräuber in Haft

Das Amtsgericht Wismar hat Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Schmuckräuber erlassen, die am Freitag in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) gefasst worden waren. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurden die 35 und 45 Jahre alten Verdächtigen in unterschiedliche Gefängnisse gebracht, damit sie sich nicht absprechen können. Ihnen werde schwerer Diebstahl mit Waffen vorgeworfen.

Das Amtsgericht Wismar hat Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Schmuckräuber erlassen, die am Freitag in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) gefasst worden waren. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurden die 35 und 45 Jahre alten Verdächtigen in unterschiedliche Gefängnisse gebracht, damit sie sich nicht absprechen können. Ihnen werde schwerer Diebstahl mit Waffen vorgeworfen.

Das Duo aus der Region Lübeck war dank eines Anwohnerhinweises in der Nacht zu Freitag auf frischer Tat ertappt worden. Den Ermittlungen zufoge waren sie kurz nach Mitternacht in den Schmuckladen im Stadtzentrum eingestiegen, vermutlich über den Hinterhof. Dort wurden sie auch von den Beamten gestellt. Die Einbrecher hatten eine Vielzahl von Ringen, Uhren, Ketten und Ohrringen in Rucksäcken und Hosentaschen bei sich, dazu ein Reizstoffsprühgerät.

Sie seien der Polizei wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt, hieß es. Der Wert der Beute und der Schaden im Geschäft werden auf eine fünfstellige Summe geschätzt.