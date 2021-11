Mutmaßlicher Brandstifter in Stralsund gefasst

Ein seit mehreren Wochen in Stralsund gesuchter mutmaßlicher Brandstifter ist gefasst worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, konnte der 43-jährige Stralsunder nach Hinweisen inzwischen festgenommen werden. Das zuständige Amtsgericht habe Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen den Mann erlassen.

Ein seit mehreren Wochen in Stralsund gesuchter mutmaßlicher Brandstifter ist gefasst worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, konnte der 43-jährige Stralsunder nach Hinweisen inzwischen festgenommen werden. Das zuständige Amtsgericht habe Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen den Mann erlassen.

Der Stralsunder soll am 7. Oktober Feuer in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Knieper West gelegt haben und dann geflohen sein. Der Brand hatte vom Balkon seiner Wohnung in der zweiten Etage auf die gesamte Wohnung übergegriffen, die nicht mehr nutzbar ist. Zu einem möglichen Motiv des Tatverdächtigen wurden keine Angaben gemacht.

Mehrere Feuerwehren evakuierten alle Wohnungen in dem betroffenen Treppenaufgang des Mehrfamilienhauses. Ein Mieter erlitt eine Rauchvergiftung und kam in eine Klinik. Infolge des Feuers verrußte laut Polizei das gesamte Treppenhaus, auch das Löschwasser richtete größere Schäden an. Mehrere Wohnungen sind vorerst nicht mehr zu bewohnen, hieß es.