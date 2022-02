Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Ein 34-jähriger mutmaßlicher Drogendealer ist in Berlin-Schöneberg festgenommen worden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Freitagabend seien rund ein Kilogramm Marihuana, etwas mehr als 2,5 Kilo Amphetamin, ein fünfstelliger Geldbetrag, mutmaßliches Drogenverpackungsmaterial und ein Messer beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Ein 34-jähriger mutmaßlicher Drogendealer ist in Berlin-Schöneberg festgenommen worden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Freitagabend seien rund ein Kilogramm Marihuana, etwas mehr als 2,5 Kilo Amphetamin, ein fünfstelliger Geldbetrag, mutmaßliches Drogenverpackungsmaterial und ein Messer beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Zuvor hätten Zivilbeamte einen Drogenhandel beobachtet: Drei Männer standen demzufolge zunächst am Straßenrand und stiegen dann in ein Auto, in dem der 34-Jährige mit seiner 30-jährigen Frau saß. Nachdem die drei Männer wieder aus dem Wagen ausgestiegen waren, fuhr es weg und die Polizei durchsuchte das Trio. Bei einem der drei beschlagnahmten die Beamten Marihuana, dann wurden die Männer wieder freigelassen.

Kurze Zeit später stoppten weitere Einsatzkräfte der Polizei das Auto des mutmaßlichen Drogendealers und durchsuchten es. Dabei fanden sie knapp 300 Gramm Marihuana, verpackt in einzelne Portionen, einen dreistelligen Geldbetrag und ein Messer. Daraufhin folgte die Durchsuchung der Wohnung des Paares in Berlin-Schöneberg. Dort beschlagnahmte die Polizei die weiteren Drogen sowie ein zweites Messer. Der Fahrer wurde festgenommen und einem Fachkommissariat für Drogendelikte beim Landeskriminalamt übergeben. Zu dem Fall wird weiter ermittelt.