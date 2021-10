Mutmaßlicher Rap-Videodreh löst Polizeieinsatz aus

Ein mutmaßlicher Rap-Videodreh hat in Celle einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen beobachteten am Dienstagnachmittag, wie mehrere junge Männer auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofes mit einer Waffe hantierten. Wie die Polizei berichtete, setzten die eingesetzten Beamten daraufhin drei Männer fest. In deren Auto fanden sie eine Softair-Waffe, die sichergestellt wurde. Die Männer gaben an, dass sie Szenen für ein Rap-Video drehen wollten. Gegen einen der Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Ein mutmaßlicher Rap-Videodreh hat in Celle einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen beobachteten am Dienstagnachmittag, wie mehrere junge Männer auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofes mit einer Waffe hantierten. Wie die Polizei berichtete, setzten die eingesetzten Beamten daraufhin drei Männer fest. In deren Auto fanden sie eine Softair-Waffe, die sichergestellt wurde. Die Männer gaben an, dass sie Szenen für ein Rap-Video drehen wollten. Gegen einen der Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.