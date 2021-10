Mutter droht mit Polizei: Kleinkind weint bei Routineeinsatz

Weil seine Mutter ihm regelmäßig mit der Polizei drohte, hat ein Dreijähriger bei einem Polizeieinsatz in Schwaben geweint und geschrien. Seine Mutter habe ihrem Sohn erzählt, dass die Polizei ihn holen würde, wenn er nicht brav sei, teilte die Polizei am Mittwoch auf Twitter mit. «Droht euren Kindern bitte nicht mit der Polizei», hieß es dazu von den Beamten.

Weil seine Mutter ihm regelmäßig mit der Polizei drohte, hat ein Dreijähriger bei einem Polizeieinsatz in Schwaben geweint und geschrien. Seine Mutter habe ihrem Sohn erzählt, dass die Polizei ihn holen würde, wenn er nicht brav sei, teilte die Polizei am Mittwoch auf Twitter mit. «Droht euren Kindern bitte nicht mit der Polizei», hieß es dazu von den Beamten.

Sie waren Mitte Oktober in einen Laden in Donauwörth gegangen, um nach dem Besitzer eines davor parkenden Autos zu fragen, als der Junge zu weinen begann. Im Nachgang bekam der kleine Junge Süßigkeiten und Malbücher, um ihm die Angst zu nehmen. In der Regel haben Kinder allerdings keine Angst vor der Polizei, wie ein Sprecher sagte. In diesem Fall habe es sich um ein Extrembeispiel gehandelt.