MV hinter Scholz: Russland-Liebe schockgefrostet

Mecklenburg-Vorpommern hat über Jahre eine besondere Nähe zu Russland gepflegt und diese gegen heftige Kritik verteidigt - etwa nach der russischen Annexion der Krim. Jetzt jedoch reiht sich das Bundesland hinter Kanzler Scholz ein.

Kein Nord Stream 2, kein Russlandtag 2023 und bitte auch keine Aktivitäten der von Nord Stream finanzierten «Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern» mehr: Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 wegen der russischen Eskalation des Ukraine-Konfliktes auf Eis gelegt hat, beendete die Schweriner Landesregierung ihre bisher demonstrativ zur Schau gestellte Nähe zu Russland. Die Landesregierung unterstütze die Position der Bundesregierung «selbstverständlich», sagte Vize-Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) in Schwerin nach einer Kabinettssitzung.

Am Abend äußerte sich überraschend auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zum Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. «Die russische Regierung hat internationales Recht gebrochen. Ich sehe diesen Konflikt mit allergrößter Sorge», schrieb Schwesig bei Twitter. Die Wortmeldung kam gewissermaßen vom Krankenbett. Die Schweriner Regierungschefin hatte vor einer Woche wegen einer Krebs-Nachsorgeoperation ihre Amtsgeschäfte unterbrochen und sich vorübergehend auch von den sozialen Netzwerken abgemeldet.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe immer klar gesagt, dass im Fall eines Einmarsches in die Ukraine alle Optionen auf dem Tisch liegen. «Diese Position hat unsere Landesregierung MV unterstützt. Die Bundesregierung hat entschieden, die Zertifizierung von Nord Stream 2 bis auf Weiteres zu stoppen. Auch diese Entscheidung unterstützt unsere Landesregierung», schrieb Schwesig weiter. Zuvor hatte sie sich immer wieder vehement für die Fertigstellung und rasche Inbetriebnahme der Gasleitung durch die Ostsee eingesetzt und zur Unterstützung des Pipeline-Baus eine heftig umstrittene Landesstiftung gegründet.

Die Klimastiftung, Anfang 2021 unter anderem mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Fertigstellung von Nord Stream 2 auch gegen Sanktionsdrohungen der USA zu ermöglichen, wurde von der Schweriner Regierung gebeten, ihre Arbeit ruhen zu lassen. Näheres wollte Oldenburg dazu nicht sagen. Nur noch so viel: «Die aktuelle Entwicklung sehen wir tief betroffen und natürlich mit allergrößter Sorge.» Man hoffe, dass die Krise auf diplomatischem Wege geklärt werden könne. Fast wortgleich äußerte auch Schwesig die Hoffnung, «dass es gelingt, eine diplomatische Lösung zu finden».

Der Vorsitzende der Klimastiftung, Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), äußerte sich auf Anfrage nicht. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte die Stiftung mit 200 000 Euro ausgestattet, Nord Stream kündigte 20 Millionen Euro an. Mindestens zehn Millionen Euro sind bisher geflossen.

Nach Nord Stream 2 wurde auch der umstrittene, seit 2014 alle zwei Jahre in MV veranstaltete Russlandtag auf Eis gelegt. Der Chef der Schweriner Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), sagte: «Ein nächstmöglicher Russlandtag könnte frühestens 2023 stattfinden. Man kann heute noch nicht sagen, wie die Lage dann sein wird. Deshalb wird die Landesregierung auch diese Pläne ruhend stellen.»

Den ersten Russlandtag hatte Mecklenburg-Vorpommern in Rostock im Oktober 2014 veranstaltet - gut ein halbes Jahr, nachdem die EU infolge der Annexion der Krim erste Sanktionen gegen Russland verhängte. Die Veranstaltung war vor diesem Hintergrund umstritten, doch die Schweriner Regierung verteidigte sie vehement gegen Kritik. Es sei wichtig, den Dialog aufrechtzuerhalten, hieß es.

Bei der ersten Auflage des Russlandtags mit rund 500 Teilnehmern trat Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) als Redner auf. Er war da schon Lobbyist für den russischen Erdgas-Förderer Gazprom. Beim vorerst letzten Russlandtag im Juni 2021 trat Nord Stream 2 als «Platin-Sponsor» auf, bezahlte die Veranstaltung damit maßgeblich.

Die umstrittene Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 ist nach Angaben des russischen Gaskonzerns Gazprom im September 2021 fertiggestellt worden, aber bisher nicht in Betrieb. Die Pipeline ist noch nicht zertifiziert, es fehlt die Freigabe durch die zuständigen Behörden. Dieser Vorgang ist nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nun gestoppt.

Die Reaktionen in der Landespolitik auf das vorläufige Aus für Nord Stream 2 und den Umgang mit der Ukraine-Krise sind unterschiedlich. Die AfD als größte Oppositionsfraktion kritisierte als einzige den Schritt von Scholz. «Es ist alles andere als hilfreich in dieser unklaren Situation, dass die Bundesregierung die Genehmigung für das Wirtschaftsprojekt Nord Stream 2 gestoppt hat», sagte der Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer. «Anstatt jetzt mit Sanktionen und Waffenlieferungen Öl ins Feuer zu gießen, müssen alle diplomatischen Kanäle aktiviert werden.»

Die FDP forderte eine Sondersitzung des Landtags in Schwerin noch in dieser Woche - und eine Auflösung der von Nord Stream finanzierten Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern. Die Gründung der Stiftung war im Januar 2021 vom Landtag in einer Sondersitzung beschlossen worden. Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Domke erklärte zum Stopp für Nord Stream 2: «Für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet das, dass die Auflösung der kritischen «Stiftung Klima- und Umweltschutz MV» nun auf die Tagesordnung kommen muss.»

Die ebenfalls oppositionelle CDU-Fraktion empfahl, MV solle sich aus außenpolitischen Fragen heraushalten. Fraktionschef Franz-Robert Liskow sagte: «Wenn sich die Bundesregierung entscheidet, dass Nord Stream 2 nicht ans Netz geht infolge des militärischen Einmarschs Russlands in die Ukraine, dann teile ich diese Entscheidung vorbehaltlos.»

Die Grünen erklärten, das Aus von Nord Stream 2 durch die Bundesregierung sei folgerichtig und eine «notwendige, längst überfällige Konsequenz». Bündnis 90/Die Grünen hätten ihre Ablehnung der Gas-Pipeline aus geo- und klimapolitischen Gründen immer deutlich gemacht, erklärte der Fraktionsvorsitzende Harald Terpe. Diese Entscheidung sollte aus seiner Sicht das Signal für die Landesregierung sein, «endlich auf Distanz zu ihrer bisherigen, geradezu russlandhörigen Politik zu gehen». Die Fraktionen der Regierungsparteien SPD und Linke äußerten sich zunächst nicht.