Nach Anzeige wegen versuchter Tötung Leiche exhumiert

Nach einer Anzeige wegen versuchter Tötung eines Pflegeheimbewohners durch einen Altenpfleger ist am Dienstag in Furth im Wald die Leiche einer früheren Bewohnerin exhumiert worden. Der Tatverdächtige, ein 24-jähriger Deutscher, wurde bereits vergangene Woche festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde er inzwischen wegen psychischer Auffälligkeiten in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Weitere Verdachtsfälle gibt es in dem Zusammenhang demnach nicht.

Ein Verantwortlicher der Einrichtung im Landkreis Cham hatte der Polizei Anfang Februar mitgeteilt, dass der ausgebildete Krankenpfleger am Abend des 1. Februar versucht habe, einen Senior in dessen Zimmer zu ersticken, indem er ihm ein Kissen auf den Kopf gedrückt habe. Dies sei aber durch eine Kollegin bemerkt und verhindert worden. Der Mann bekam umgehend die Kündigung.

Zudem überprüften Kripobeamte auch zurückliegende Todesfälle; der 24-Jährige arbeitete laut Staatsanwaltschaft rund zwei Jahre in dem Heim. Im Fall einer 80 Jahre alten Frau wurden die Ermittler stutzig: «Bei der Auffindung des Leichnams waren der Beschuldigte und zwei weitere Hilfskräfte anwesend, und da hat er sich extrem auffällig benommen», schilderte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Rauscher.

Es sei aber völlig offen, ob die Frau, deren Leiche nun ausgegraben worden sei, überhaupt eines unnatürlichen Todes gestorben sei. Im Gegensatz zur Kissen-Attacke gebe es in diesem Fall keinen dringenden Tatverdacht gegen den beschuldigten Pfleger. Auch weitere Ungereimtheiten bei anderen Todesfällen seien bislang nicht aufgefallen. «Die Dame ist der einzige Fall, in dem wir konkret ermitteln.»