Nach Demonstrationsverbot: Ruhige Lage in Rostock

Nach dem Verbot aller Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen ist es in Rostock bis zum frühen Montagabend ruhig geblieben. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hätten sich im Stadtgebiet mehrere Gruppen von etwa 50 bis 60 Menschen gebildet. Diese seien von den Polizisten auf das Verbot aufmerksam gemacht und aufgefordert worden, die Versammlung zu beenden. Es sei friedlich geblieben, vereinzelt seien Platzverweise ausgesprochen worden.

Die Stadtverwaltung hatte bereits am Freitag eine für diesen Montag angemeldete große Demonstration verboten. Sie hatte dies unter anderem damit begründet, dass sich die Teilnehmer in den vergangenen Wochen weit überwiegend nicht an Auflagen gehalten hätten und auch nicht zu deren Einhaltung zu bewegen gewesen seien. Das Verbot war vom Verwaltungsgericht Schwerin am Montag bestätigt worden.

Der Einzelanmelder hatte am Sonntag dann weitere Demonstrationen angemeldet, die ebenfalls von der Stadt verboten wurden.