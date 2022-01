Nach Krawallen in Magdeburg: Zieschang verteidigt Polizei

Nach den Krawallen bei einem Corona-Protest in Magdeburg hat Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) das Vorgehen der Polizei verteidigt. Diese habe sich dazu entschieden, die Protestierenden an einem Ort festzuhalten und das sei im Wesentlichen auch gelungen - auch wenn sich einzelne Gruppen abgesetzt hätten, sagte die Ministerin am Dienstag im MDR Fernsehen. «Insofern ist das Konzept im Wesentlichen - vielleicht nicht in allen Details - aber im Wesentlichen aufgegangen.»

Zur Frage, ob solche Demonstrationen aufgelöst werden sollten, zeigte sich Zieschang skeptisch: «Das Auflösen von Demonstrationen ist ja immer das letzte Mittel». Jeder dürfe sich laut Grundgesetz friedlich versammeln. Wichtig sei aber, Versammlungen vorher anzumelden, um einen friedlichen Verlauf sicherzustellen. Sie appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger, die friedlich demonstrieren wollen: «Meldet an.» Dass das in Magdeburg nicht passiert sei, sei ärgerlich.

In der Landeshauptstadt kam es am Montagabend zu Ausschreitungen. Den Angaben zufolge wurden etwa Flaschen auf Polizisten geworfen und Pyrotechnik gezündet. Es seien Ermittlungsverfahren wegen tätlicher Angriffe auf Vollzugsbeamte, gefährlicher Körperverletzung sowie Landfriedensbruchs aufgenommen worden. Ein Beschuldigter wurde den Angaben zufolge festgenommen. Landesweit gab es am Montagabend nach Angaben des Innenministeriums etwa 48 Demonstrationen gegen die Corona-Politik.