Nach Pleite in Europa League: BVB besiegt Gladbach mit 6:0

Borussia Dortmund hat sich für den peinlichen Auftritt in der Europa League rehabilitiert. Die Westfalen siegten am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach 6:0 (2:0) und festigten den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter FC Bayern München. Zweimal Marco Reus (26. und 81. Minute), Donyell Malen (32.), Marius Wolf (70.), Youssoufa Moukoko (74.) und Emre Can per Foulelfmeter (90.+1) erzielten die Tore für den BVB, der am Donnerstag noch gegen die Glasgow Rangers 2:4 verloren hatte.

