Nach Pokal-Coup gegen Gladbach: 96 will Leipzig überraschen

Nach dem Coup gegen Borussia Mönchengladbach will Hannover 96 im DFB-Pokal-Viertelfinale für die nächste Überraschung sorgen. «Ich denke, wir haben alle noch das letzte Pokalspiel in Erinnerung, an das wir natürlich auch anknüpfen wollen. Da hat man gesehen, was möglich ist», sagte 96-Coach Christoph Dabrowski am Montag mit Blick auf das Duell mit dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky). Im Achtelfinale hatten die Niedersachsen gegen Gladbach mit 3:0 gewonnen.

Unter Dabrowski hat Hannover zu neuer Stabilität gefunden und sich in der 2. Liga kontinuierlich von den Abstiegsrängen abgesetzt. Zuletzt gab es ein 2:0 gegen Holstein Kiel. Mit ihren couragierten Auftritten hat die Mannschaft auch zahlreiche Fans zurückgewonnen, die sich nach jahrelanger Tristesse bereits abgewendet hatten. «Ich habe der Mannschaft von Tag eins an versucht zu vermitteln, dass es unsere Aufgabe ist, die Leute wieder zu begeistern», sagte Dabrowski. «Dass die Leute wieder Bock haben auf das Ganze hier.» Gegen Leipzig dürfen bis zu 25 000 Zuschauer in die HDI-Arena.