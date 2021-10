Nach Regiewechsel: Premiere von «Entführung aus dem Serail»

Innerhalb von zwei Wochen eine Oper zu inszenieren, ist nach Maßstäben des Musikbetriebs eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Doch an der Staatsoper Hamburg hat sich David Bösch dieser Aufgabe gestellt: Anfang Oktober sprang er als Regisseur für den ursprünglich engagierten Paul-Georg Dittrich ein und entwickelte kurzfristig ein neues Konzept für Mozarts Oper «Die Entführung aus dem Serail», die am Sonntag Premiere hatte.

Aus der Not der knappen Zeit machen Bösch und sein Team eine Tugend: Statt eines Bühnenbildes werfen sie, als maximal verknappte Andeutung eines Harems, lediglich ein paar Matratzen auf den Boden. Den Rest an Ausstattung besorgen sie in Form von Videoproduktionen. Pointierte Zeichnungen im Comic-Stil prägen die Inszenierung, sie erzählen auch die Vorgeschichte oder kommentieren das Geschehen.

Der Stoff der Oper - ein junger Europäer will seine Verlobte befreien, die in den Orient verschleppt wurde - ist zwar bunt und spannungsreich, aber in den Arien, während Mozart die Empfindungen seiner Figuren auslotet, steht die Handlung still: eine Herausforderung für den Regisseur.

Das Sängerensemble und der Schauspieler Burghart Klaußner in der Sprechrolle des Bassa Selim schlagen sich insgesamt gut. Die Stars des Abends aber sitzen - und stehen - im Graben: Der Dirigent Adam Fischer und das Philharmonische Staatsorchester werden vom Publikum gefeiert.