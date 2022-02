Nach S-Bahn-Zusammenstoß steht nun Bergung im Fokus

Der Triebkopf einer S-Bahn steht an der Unfallstelle auf dem Bahndamm neben dem Gleis. Foto: Matthias Balk/dpa

Nach dem tödlichen Frontalzusammenstoß zweier S-Bahnen steht nun am Dienstag die Bergung der Fahrzeuge im Fokus. Das Technische Hilfswerk sei die ganze Nacht vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehreinsatzzentrale im Landkreis München. Im Laufe des Tages werde weiter an der Bergung gearbeitet, sagte ein Bahnsprecher in München. Die Strecke sei weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr sei eingerichtet.

Nach dem tödlichen Frontalzusammenstoß zweier S-Bahnen steht nun am Dienstag die Bergung der Fahrzeuge im Fokus. Das Technische Hilfswerk sei die ganze Nacht vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehreinsatzzentrale im Landkreis München. Im Laufe des Tages werde weiter an der Bergung gearbeitet, sagte ein Bahnsprecher in München. Die Strecke sei weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr sei eingerichtet.

Bei dem Zusammenstoß in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn im Landkreis München wurden am Montag ein Mensch getötet und 18 Personen verletzt. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar. Die Bahnstrecke ist in diesem Bereich eingleisig. Warum beide Züge gleichzeitig dort fuhren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.