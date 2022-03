Nach Spielabsage: Spartak Moskau wünscht Tedesco alles Gute

Der russische Fußballverein Spartak Moskau hat RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco nach der Spielabsage wegen des Ukraine-Krieges viel Erfolg für die weiteren Spiele gewünscht. «Wir wünschen unserem ehemaligen Trainer Domenico Tedesco das Beste in der Europa League», schrieb der Verein am Dienstag auf Twitter. «Wir hoffen, dass sich unsere Wege in Zukunft wieder kreuzen werden, aber unter friedlicheren Bedingungen.»

Der russische Fußballverein Spartak Moskau hat RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco nach der Spielabsage wegen des Ukraine-Krieges viel Erfolg für die weiteren Spiele gewünscht. «Wir wünschen unserem ehemaligen Trainer Domenico Tedesco das Beste in der Europa League», schrieb der Verein am Dienstag auf Twitter. «Wir hoffen, dass sich unsere Wege in Zukunft wieder kreuzen werden, aber unter friedlicheren Bedingungen.»

Tedesco hatte bis 2021 als Trainer von Spartak Moskau gearbeitet. Der Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA hatten Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine von allen Wettbewerben suspendiert. Damit rückte der Bundesligist RB Leipzig kampflos in das Viertelfinale der Europa League vor, die für März angesetzten Achtelfinalspiele gegen Spartak finden nicht statt.