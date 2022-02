Nach Stichwahl: Köhler neuer Landrat von Potsdam-Mittelmark

Der neue Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark heißt Marko Köhler (SPD). Der Brücker Amtsdirektor wurde in einer Stichwahl am Sonntag gewählt. Er erhielt 66,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Sein Gegenkandidat Christian Große (CDU), Erster Beigeordneter in Werder (Havel), kam auf einen Stimmanteil von 33,6 Prozent.

Rund 180.000 Wahlberechtigte waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 24,7 Prozent. Bei der Landratswahl vor zwei Wochen hatten sich insgesamt sieben Kandidaten beworben. Keiner von ihnen konnte die erforderliche Mehrheit erreichen.

Die Wahl eines neuen Landrates war erforderlich geworden, weil Amtsinhaber Wolfgang Blasig (SPD) am 31. März in den vorzeitigen Ruhestand geht. Er hatte gesundheitliche Gründe angegeben. Blasig amtierte seit 2009.