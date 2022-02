Nach Sturz in Kanal wird 31-Jähriger vermisst

Nach einem Sturz in den Rheinniederungskanal bei Philippsburg wird ein 31 Jahre alter Mann vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Mann am frühen Sonntagmorgen versucht haben, einen Abfallsack in dem Kanal zu entsorgen. Dafür fuhr er mit dem Auto gemeinsam mit einem 28-Jährigen auf eine Brücke über dem Kanal. Dort stieg er aus, kletterte über die Brüstung und verlor den Halt. Die Suche nach dem Mann dauerte zunächst an. Feuerwehr, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Taucher der Wasserschutzpolizei und ein Polizeihubschrauber waren beteiligt.

Nach einem Sturz in den Rheinniederungskanal bei Philippsburg wird ein 31 Jahre alter Mann vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Mann am frühen Sonntagmorgen versucht haben, einen Abfallsack in dem Kanal zu entsorgen. Dafür fuhr er mit dem Auto gemeinsam mit einem 28-Jährigen auf eine Brücke über dem Kanal. Dort stieg er aus, kletterte über die Brüstung und verlor den Halt. Die Suche nach dem Mann dauerte zunächst an. Feuerwehr, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Taucher der Wasserschutzpolizei und ein Polizeihubschrauber waren beteiligt.