Nach Unfall: Artisten wollen Samstag zurück ins «Todesrad»

Nach einem Bühnenunfall in einem Zirkus in Dortmund wollen die zwei leicht verletzten Artisten am Samstag wieder arbeiten. Wie eine Sprecherin des Zirkus «Flic Flac» am Freitag sagte, riss am Donnerstagnachmittag eine der Ratschen, die das sogenannte «Todesrad» in der Luft halten. Dabei sei das überdimensionale Rad in eine Schieflage geraten, so dass die 21 und 22 Jahre alten Männer heraus stürzten. Sie wurden anschließend mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, welche sie bereits am Abend verlassen hätten. «Sie sind wohlauf und werden Samstag wieder die Bühne betreten», sagte die Sprecherin.

