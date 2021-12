Nach Vollsperrung: A1 bei Weilerswist in Richtung Köln frei

Nach einer Vollsperrung wegen der Flutkatastrophe ist die Autobahn 1 bei Weilerswist-West in Richtung Köln wieder frei. Am Sonntag gegen 11.30 Uhr wurde ein Fahrstreifen zwischen Weilerswist-West und dem Kreuz Bliesheim freigegeben, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH, Niederlassung Rheinland, berichtete. Damit könne auch die Verbindungsfahrbahn auf die A 553 in Richtung Brühl wieder befahren werden. Bis voraussichtlich Weihnachten laufe der Verkehr zunächst über eine Spur.

Vor etwa drei Wochen hatte die Autobahn GmBh die Verbindung zwischen der A1 und der A553 gesperrt, weil ein Entwässerungskanal unter der Fahrbahn nach der verheerenden Flut im Juli zusammengebrochen war. Dies hatte die Straße massiv beschädigt. Die Öffnung des Autobahnabschnitts war laut Autobahn GmbH der erste Schritt, um die A61 zwischen den Autobahnkreuzen Meckenheim und Kerpen in Richtung Venlo freizugeben.

An diesem Dienstag (14.12.) sei geplant, die A61 im Kreuz Meckenheim wieder auf gesamter Länge zu öffnen. Damit könne der Fern- und Durchgangsverkehr die Autobahn wieder komplett nutzen. Die A61 war bei der Flutkatastrophe im Juli zerstört worden: Wasser unterspülte den Asphalt, Lärmschutzwände brachen weg, Böschungen und Kanäle brachen ein.