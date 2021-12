Nach Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Autobahn 3 bei Montabaur schwer verletzt worden. Er war durch die Kollision auf die Straße abgeworfen worden, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Zuvor wollte der 22-Jährige die Spur wechseln, übersah jedoch den neben ihn fahrenden Wagen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die A3 wurde nach dem Unfall am Donnerstagabend zwischenzeitlich gesperrt, es kam zu einem sechs Kilometer langen Stau.

Noch am Nachmittag passierten weitere Unfälle auf der A3 bei Montabaur. Gegen 15.30 Uhr fuhren drei Wagen aufeinander auf. Dabei wurde niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme entstand jedoch ein Stau, wodurch weitere vier Autos ineinander krachten. Einer der Insassen wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei entstanden die Unfälle, weil notwendige Sicherheitsabstände nicht eingehalten wurden.