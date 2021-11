Nachhaltigkeit: Plan für Steinhuder Meer wird vorgestellt

Mit einem Entwicklungsplan für das Steinhuder Meer will das Land Niedersachsen den Erhalt und die Nutzung des Sees nachhaltig sichern. In Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und der Region Hannover soll der Plan am Freitag vorgestellt werden. Dabei sollen zunächst bestehende Studien ausgewertet und gegebenenfalls neue beauftragt werden. In einem zweiten Schritt sollen dann Maßnahmen benannt werden, damit der See nachhaltig genutzt werden kann. Dabei geht es um Themen wie Wasserstandsmanagement oder die Entschlammung des Sees.

Das Steinhuder Meer ist nach Angaben des NLWKN mit einer Fläche von rund 29,1 Quadratkilometern der größte See Niedersachsens. Außerdem ist der See mit einer durchschnittlichen Wassertiefe von nur 1,35 Metern der größte Flachsee Deutschlands.