Im nordhessischen Tierpark Sababurg ist erstmals ein weißes Känguru geboren worden. Das gesamte Fell und die Wimpern seien weiß, teilte der Tierpark in Hofgeismar am Mittwoch mit. Bereits seit einigen Monaten trage das zwei Jahre alte Bennettkänguru-Weibchen Zali das noch namenlose Jungtier in seinem Beutel herum, das Kleine habe jedoch erst vor kurzem seinen Kopf herausgestreckt. Albinokängurus seien sehr selten, da sie in der Natur mit einer solchen Farbe schlecht getarnt und ihre Überlebenschancen gering seien. Neugeborene Kängurus blieben ungefähr neun Monate im Beutel ihrer Mutter und seien anfangs so groß wie ein Gummibärchen.