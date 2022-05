Immer weniger Gerichtsvollzieher in Sachsen

Die Zahl der Gerichtsvollzieher in Sachsen geht seit Jahren zurück. Nach Angaben des Justizministeriums gibt es aktuell 197 und damit erstmals seit 2013 weniger als 200. Die Nachwuchsgewinnung ist schwierig. Nach dem Ausreißer von zehn Neueinstellungen 2018 sank ihre Zahl wieder in den unteren einstelligen Bereich, 2021 indes waren es neun. Ein Drittel davon waren Quereinsteiger mit anderen Grundberufen. Nach Ministeriumsangaben waren Ende April 11,875 Stellen unbesetzt.

Überlegungen, das Amt mit einem Fachhochschulstudium wie in Baden-Württemberg aufzuwerten, gab es. Aus Ministeriumssicht steht dem aber eine entsprechende Vorbildung entgegen, die das Bewerberfeld verschieben und an deren Stelle in der Justiz zu Defiziten führen könnte - oder «mittelfristig sogar zu einer Abschaffung des Berufsbildes». Zudem brauche es Regelungen für den Übergang, da aktive Beamte die Voraussetzungen für einen solchen Laufbahnwechsel nicht erfüllen.

Sachsen hat sich nach Ministeriumsangaben daher 2016 für Seiteneinsteiger entschieden, um den Bewerberpool zu vergrößern. Sie müssen vor der eigentlichen und 18-monatigen Ausbildung für den mittleren Justizdienst eine Vorbereitung durchlaufen.