Die Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen sucht erneut junge Nachwuchskomponisten. Bis zum 14. April können sich junge Musikerinnen und Musiker bis 30 Jahre mit der Ideenskizze eines Werkes für Flöte und Orchester um ein achtwöchiges Aufenthaltsstipendium bewerben, teilte die Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen am Donnerstag mit. In der Zeit soll in der Akademie an dem Orchesterwerk gearbeitet werden. Das fertige Stück soll Anfang 2023 durch das Loh-Orchester Sondershausen mit Solist Michael Martin Kofler (Flöte) uraufgeführt werden.

Zusätzlich wird ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro nach Annahme des Werkes durch die Orchesterleitung gestellt. Der zweite Preis besteht in der Aufführung des eingereichten kammermusikalischen Werkes und in einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Die Entscheidung über die Vergabe der beiden Preise trifft eine Jury unter dem Vorsitz des ehemaligen Generalmusikdirektors Michael Helmrath.