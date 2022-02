Nächste Enttäuschung für den BVB: Remis in Augsburg

Nächste Enttäuschung für den BVB: Remis in Augsburg

Nach dem Aus in der Europa League hat Borussia Dortmund auch in der Fußball-Bundesliga einen Rückschlag eingesteckt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose musste sich am Sonntag beim FC Augsburg mit einem 1:1 (1:0) begnügen und hat als Tabellenzweiter nun acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München. Den Dortmunder Führungstreffer durch Thorgan Hazard (35. Minute) glich Augsburgs Noah Sarenren Bazee aus (78.). Augsburg verließ durch den Punktgewinn den Relegationsplatz, den nun Hertha BSC belegt.

Nach dem Aus in der Europa League hat Borussia Dortmund auch in der Fußball-Bundesliga einen Rückschlag eingesteckt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose musste sich am Sonntag beim FC Augsburg mit einem 1:1 (1:0) begnügen und hat als Tabellenzweiter nun acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München. Den Dortmunder Führungstreffer durch Thorgan Hazard (35. Minute) glich Augsburgs Noah Sarenren Bazee aus (78.). Augsburg verließ durch den Punktgewinn den Relegationsplatz, den nun Hertha BSC belegt.